Javier Maroto: "El CIS ya no pregunta a los ciudadanos por Franco. Este tema ya no interesa a los españoles"

CREEN QUE LE DEBATE "SE LO HA INVENTADO SÁNCHEZ"

La vicepresidenta del Gobierno defiende que no se puede admitir que "el dictador tenga una tumba de Estado". Sin embargo, desde el Partido Popular cree que este tema no tiene importancia y consideran que "el PSOE pone a Franco en la agenda para que no se hable de otras cosas". Javier Maroto defiende que "es un tema mediático, sobre todo en verano, pero ya no interesa a los españoles".