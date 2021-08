La operación de la evacuación del personal de las embajadas, colaboradores afganos y civiles españoles ya ha comenzado. Uno de los aviones del Ministerio de Defensa ya se encuentra en Dubái y, según un intérprete de Afganistán, algunos de sus compañeros ya han recibido la llamada del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"A mí no me han llamado directamente, pero a mis compañeros sí. Les han dicho que todos tenemos que estar preparados. Sí me han dicho que me están intentando llamar y tengo el móvil apagado, pero en Afganistán muchas veces no hay cobertura y el teléfono no funciona bien", ha señalado Fawad en declaraciones a Al Rojo Vivo.

Este intérprete también ha querido hacer un llamamiento al Gobierno español para que los "evacúe por que la situación no va a mejorar" y ellos se encuentran "en peligro por haber trabajado con el Ejército". "Pedimos que nos rescaten lo antes posible", ha añadido al respecto.

Ya este lunes desde el Ministerio de Exteriores indicaron que el objetivo es sacar del país al personal de la embajada, a las personas que han colaborado con el Ejército en los últimos años y a los civiles españoles que se encuentren allí. Para ello, ya ha aterrizado el primer avión en Dubái y un segundo se encuentra a la espera de salir desde Zaragoza.

Preguntado por la situación en Kabul, Fawad ha indicado que hoy parece estar más tranquila que en días anteriores y se ve una menor presencia de talibanes circulando en las calles. También se ha aminorado la tensión del aeropuerto de la ciudad donde, según el testimonio de un médico al que ha citado, ayer resultaron "heridas 30 personas y fallecidas, 20 por los disparos de advertencia".