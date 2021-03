Íñigo Errejón defiende la moción de censura registrada por Más País en la Asamblea de Madrid porque, asegura, la disolución del Parlamento autonómico "se debe publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el BOE publicado no hay nada".

Ha justificado también la decisión de su formación de presentar esta moción y considera que la convocatoria de elecciones anticipadas "puede ser su última irresponsabilidad, pero tenemos que estar a la altura".

Dice que si no se llega a debatir la moción, "sería un fraude" y dice que se tienen cumplir las normas y por lo tanto, se muestra convencido de que ambas mociones se van a admitir a trámite. Asegura también que hay una mayoría alternativa y dice que se necesita "ya un gobierno al servicio de los ciudadanos".

"Ciudadanos ya se debería haber dado cuenta de que se equivocó y lo que vale en Murcia debería servir en Madrid", y opina que no hacen falta elecciones: "En junio de 2019 hicimos una oferta para entendernos con PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos para que el PP no repitiera (...) Ciudadanos dijo que la condición era que no entráramos en ese gobierno".

El PSOE y Más Madrid han presentado dos mociones de censura al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid para evitar la convocatoria de elecciones adelantadas. Según ha sabido laSexta de fuentes de la presidencia madrileña, la Asamblea ha quedado disuelta entre las 11:45 y las 12 horas, cuando Ayuso ha firmado el decreto, y estos escritos habrían entrado después.

"La decisión queda decretada en ese momento y se publica en el BOCM al día siguiente, tal y como recoge el artículo 42 de la ley electoral, por lo que cualquier moción de censura es posterior a esa decisión", indican desde la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Tanto el PSOE como Más Madrid habrían ido a la zaga de la presidenta, que ha decidido convocar las elecciones después de conocerse la moción de censura al Gobierno murciano de Fernando López Miras. El murciano gobernaba en coalición con Ciudadanos, que ahora se ha decidido a presentar una moción de censura junto al PSOE.

Para evitar estas maniobras también en el Ejecutivo regional, Ayuso ha adelantado sus elecciones, una decisión que ya rumiaba desde hace tiempo.

Sin embargo, hay un laberinto jurídico: según la ley que regula la disolución del parlamento regional, la disolución entra en vigor en el momento en que se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por lo que las solicitudes de moción podrían haber entrado en plazo. Además, para disolver la Asamblea, previamente tendría que haber una deliberación en el Consejo de Gobierno. Aguado ha asegurado que el anuncio lo ha hecho en el Consejo de Gobierno.