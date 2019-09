La diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas ha defendido en Al Rojo Vivo la iniciativa de Ciudadanos, que ha propuesto al PP estudiar la abstención a Pedro Sánchez a cambio de tres compromisos.

Arrimadas considera que las peticiones de Cs serían aceptadas por cualquier partido que esté dentro del constitucionalismo y que si no son aceptadas, supondrán dejar claro que "España no se merece un presidente como Pedro Sánchez".

Ciudadanos exige la ruptura con Bildu en Navarra y negociar un nuevo gobierno "constitucionalista"; no indultar a los presos del 'procés' si son condenados y a formar una mesa para hablar de la aplicación del 155 en Cataluña; y por último aceptar una nueva política económica sin subidas de impuestos.

La portavoz de Ciudadanos quiere aclarar que su partido no intenta llegar a un pacto con el PP y con el PSOE, sino que se trata de un "acuerdo de Estado" para evitar unas nuevas elecciones cinco meses después de que lo ciudadanos fueran a las urnas.

El Gobierno, sin embargo, considera que no hay "razones objetivas" para que el PP y Cs no se abstengan ya que, a su juicio, se cumplen las tres condiciones reclamadas por el líder de Cs para no bloquear la formación del Gobierno.