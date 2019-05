Díaz Ayuso echa un pulso a Aguado: le pide que se comprometa a apoyarla si saca "un solo escaño más"

La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que apoyará al candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, si su partido es el más votado en las elecciones autonómicas. Sin embargo, a su vez ha exhortado a Aguado a que se comprometa a apoyarla a ella si saca "un solo escaño más".

Así se ha expresado Díaz Ayuso durante un desayuno informativo en el también ha dicho que quiere que Madrid sea muro de contención a las políticas de Pedro Sánchez.

"El señor Aguado me ha dicho si le apoyaría ante el sanchismo en Madrid, me hizo un envite el otro día, yo le digo que sí", ha comenzado Ayuso. "Ahora, yo también le quiero lanzar un órdago", ha dicho, "quiero saber si él me va a apoyar a mí si yo le saco un solo escaño más".

El candidato de Ciudadanos, que se encontraba entre los asistentes, no ha contestado a la interpelación de la candidata popular, que ha concluido reiterando su petición: "Un escaño y que me apoye".

Aguado ha respondido en Twitter con estas palabras: