"Es duro llevar cuatro meses escuchando insultos desagradables cada día. Nuestros hijos son pequeños y todavía no entienden, pero también se ven afectados". Así se ha pronunciado Pablo Iglesias sobre los ataques que ha sufrido en su casa y durante sus vacaciones en Asturias. Es la primera vez que habla sobre ello en televisión, y lo ha hecho en Al Rojo Vivo, en su primera entrevista tras el verano.

El vicepresidente del Gobierno se ha mostrado agradecido a "los policías que se ocupan" de protegerle a él, a Irene Montero y a sus hijos, pero sí ha reconocido sentirse "desprotegido" cuando presenta una denuncia y "hay jueces que consideran que esto no es acoso". "Si esto ocurriera con ministros del PP el criterio, seguramente, sería diferente", ha añadido.

Si bien ha reconocido que es "muy desagradable", tanto para él como para la ministra Irene Montero, ha insistido en "minimizar" lo que ocurre y "medir la proporción de las cosas" porque, dice, no le gusta "hacerse la víctima". "Hay gente que perdió la vida por hacer política, gente que lo ha pasado mucho peor, y en este caso no corremos ningún riesgo", ha señalado.

Hay gente que perdió la vida por hacer política, gente que lo ha pasado mucho peor, y en este caso no corremos ningún riesgo"

Y es que, el vicepresidente y la ministra de Igualdad se vieron obligados a dejar la casa donde estaban pasando unos días de vacaciones en Lena, Asturias, a raíz de una crónica de un medio local en el que se localizaba la ubicación donde se encontraban. A partir de ese momento, no dejaron de recibir amenazas e insultos en redes sociales.

En su Facebook, Pablo Iglesias afirmó: "No hay derecho a que mis hijos tengan sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres". Iglesias apunta que "no va conmigo el victimismo" y agradece el apoyo recibido durante estos días. "Gracias a Casa María por traernos a casa la mejor fabada que hemos comido nunca.Gracias a la gente de Felgueres. Gracias a todos los compañeros y no compañeros que nos han escrito y se han solidarizado, añade en su publicación de Facebook.

Ataques en su domicilio

También el pasado agosto un grupo de ultraderechistas arrojó objetos de madrugada al domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero. Según ha podido saber laSexta, este grupo lanzó pelotas de tenis al grito de "Iglesias, chúpamela". Los agentes que protegen la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad intentaron detener a los agresores tras percatarse del ataque, aunque éstos finalmente lograron escapar.

Fuentes de Unidas Podemos señalan a laSexta que este ataque supone un salto cualitativo, enmarcándose dentro de la campaña de acoso de la ultraderecha contra Iglesias y Montero que lleva produciéndose desde el mes de mayo, con concentraciones diarias de simpatizantes de VOX delante del domicilio.

"Amenazas" a sus hijos

El vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad también han presentado recientemente una denuncia por lo que consideran un episodio de amenazas y odio hacia sus hijos, en la que se recoge un tuit del 18 de agosto.

En esa denuncia, se recoge el tuit de una usuaria llamada '@Belonavox' en el que se pregunta a qué colegio "pretenderán llevar el coletas e Irene a sus hijos" porque, asegura, "van a ser carne de colleja".

También va recogido otro tuit, esta vez del usuario '@knox_es' que responde al anterior con el siguiente mensaje: "Cuando lo anuncien, llevaré a mis hijos a ese colegio para que les inflen de hostias".