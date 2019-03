Guerra: "La UE ha entregado la llave de la economía a las agencias de calificación"

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, sostiene que las cosas tienen solución, pero que es necesario que exista voluntad política y conocimiento. "En la vida política son necesarias dos cosas: convicción y oficio, con una sola no se puede triunfar", explica Guerra. El socialista cree que el Gobierno tiene una responsabilidad mayor que cualquier partido de la oposición.

Según ha apuntado Alfonso Guerra, "los sectores financieros están consiguiendo doblegar a los Gobiernos, los grandes grupos financieros internacionales están anulando a los Parlamentos del mundo. La UE ha entregado la llave de la economía europea a las agencias de calificación norteamericanas".

Guerra sostiene que el Gobierno no tiene más remedio que enfrentarse a esas agencias de calificación. "Rajoy no ha hecho nada. No se puede decir que en España no ha habido rescate". Con respecto al escándalo de las preferentes, Alfonso Guerra afirma que la gente ha sido estafada. "El Parlamento, que no es ejecutivo, debe instar al Gobierno a que reaccione. Lo de las preferentes es una estafa sin ningún paliativo, es una estafa múltiple".

El exvicepresidente del Gobierno defiende que el BCE debería prestar el dinero a los Gobiernos directamente, y no a los bancos. "Si es necesario que se cambien los estatutos, que lo hagan. Eso se puede hacer en unos días. El BCE debe prestar el dinero a lso Gobiernos al mismo interés que a la banca privada".