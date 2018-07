Griñán: "Lo de Mas me parece una broma"

ENTREVISTA EN AL ROJO VIVO

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, confiesa que no logra entender la política soberanista que está llevando a cabo Artur Mas y que sus devaneos le “parecen una broma”. “¿Ahora quiere un referéndum sobre si convoca o no una consulta? No lo entiendo”, asegura.