Gonzalo Bernardos: "Las mujeres tienen mejor formación que los hombres y un 25,9% de media cobra menos"

DICE QUE "EL 34,5% DE EMPRESAS PAGA LO MISMO QUE EN 2011"

El profesor de Economía explica en ARV que "el problema de España no es macroeconómico, es de desigualdad" porque "las normativas laborales hacen que los salarios no se recuperen". Dice que "las empresas no tienen ninguna intención si no se les obliga a subir salarios".