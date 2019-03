Gómez de Liaño: "Bárcenas pudo hablar por teléfono con su familia"

El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, cuenta cómo Bárcenas conoció por televisión el asalto a su domicilio. "El centro penitenciario le concedió una llamada especial para conocer la situación de su familia de primera mano". Gómez de Liaño asegura que Bárcenas está sereno y tranquilo.

El abogado desconoce el material o documentos que el asaltante Enrique Olivares buscó en casa del extesorero del PP. "Yo he entregado al juez toda la documentación que ésta defensa disponía. Los locutorios de prisión no me ofrecen ningún tipo de confianza. Cuando visitó a Bárcenas le pregunto cómo está y saluda a los que nos escuchan", explica Gómez de Liaño.