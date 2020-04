El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo que "es muy difícil hacer previsiones" sobre el fin de la crisis del coronavirus ya que "los expertos" tampoco las pueden hacer.

"Deseo que salgamos cuanto antes de la fase de emergencia más aguda. Ahora ya estamos planeando una nueva fase, la de gestión de la emergencia, en la que tendremos que ablandar las medidas y aprender a vivir con el virus", ha explicado.

Conte ha señalado que está "deseando llegar a la tercera y última fase" que consiste en "la salida definitiva de la emergencia" en la que se tendrá que "empujar para la reconstrucción del tejido económico y social que ha sido golpeado" y así "relanzar la economía italiana".

De momento, ha señalado que se ha "decertado la suspensión de las actividades productivas" siguiendo "los consejos y las recomendaciones de los expertos científicos": "No sabemos cuando terminará la suspensión de las actividades productivas, hemos prolongado estas medidas hasta el 13 de abril. Sería la primera persona contenta por porder ablandar estas medidas, pero en este momento no puede ser, no es posible".

"La Unión Europea tiene que demostrar que protege a todos los ciudadanos"

El primer ministro de Italia también ha apuntado que la respuesta europea al coronavirus debe ser "compartida, coordinada, fuerte y rápida": "Añado rápida y quisiera subrayar la importancia de eso, una respuesta lenta sería una respuesta inútil".

En este sentido ha recordado que "la Unión Europea es la casa común que puede apoyar a los ciudadanos" por lo que "la Unión tiene que demostrar a todos los ciudadanos que los protege, que es una herramienta de protección".

Por ello habla de "un proyecto ámplio que exprese una política fiscal que pueda reforzar a todos los estados europeos y que ayude a reconstruir la economía europea": "Los eurobonos sería una respuesta eficaz".

Conte y Sánchez, "en constante contacto"

Conte ha asegurado que "España e Italia están en la trinchera" contra el coronavirus: "Todos los países tienen que estar en esta posición, el número de contagios aumenta en toda Europa y tenemos que hacerle frente unidos".

"Italia y España, en estos momentos, son los soldados que están en primera línea. Estamos en la trinchera... pero todos los países deben sentirse ahí. Porque si alguna trinchera cediese, el enemigo invisible se propagará por todas partes", ha añadido.

Además, ha explicado que él y Pedro Sánchez están "en constante contacto" y asegura que "hay un buen entendimiento": "Lo había incluso antes de que fueramos conscientes del desafío que tenemos enfrente".

Lanza un mensaje en castellano a España: "Este virus lo paramos unidos"

"Tenemos la experiencia de grandes sufrimientos de nuestros países, queremos que todos sean conscientes en Europa que es necesario tener una estrategia común para enfrentar a un enemigo común", ha insistido.

Finalmente, el primer ministro italiano ha lanzado un mensaje en castellano para todo el pueblo español: "Mantengamos la distancia hoy para abrazarnos más fuerte mañana, este virus lo paramos unidos".