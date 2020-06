El Congreso ha acordado pedir que se retiren las medallas al torturador franquista Billy el Niño. Una de sus víctimas fue el padre de Íñigo Errejón, que estallaba el miércoles cuando, durante el debate sobre esta iniciativa, Ciudadanos y Vox criticaron que se abordase este tema en el Congreso. "¿Es que mi padre es menos español?", les preguntó enfadado.

El líder de Más País ha explicado este jueves en Al Rojo Vivo que no pudo reprimir su indignación tras las intervenciones de ambos diputados, aunque en un principio ni siquiera pensaba intervenir en el debate. "Se me llevaron los demonios y así salió, no es el tono que empleo habitualmente, pero a veces cuando las cosas nos tocan cerca hablamos de otra forma", ha reconocido.

Errejón, que admite que le "subleva" el hecho de que "haya diputados que hacen chanzas, que hacen bromas" al tratar este tema, ha reprochado que el representante de Cs preguntase "con un tono medio jocoso" si alguno de los presentes en la cámara tenía un familiar que hubiera sufrido la Guerra Civil o el franquismo. "Luego sale el señor de Vox y dice que dejemos de molestar a los españoles con estas cosas", ha señalado un indignado Errejón.

"Lo único que dije es que tuvieron un poco de decencia", ha afirmado el diputado, que ha recordado que, al igual que a su padre, a "miles de españoles que lo pasaron mal por luchar por la libertad nadie les ha dado las gracias. Es más, algunas veces se han reído de ellos, viendo cómo quienes les torturaban en dictadura eran luego ascendidos en democracia".

"España es una democracia y las democracias solo honran a los demócratas", ha sentenciado el parlamentario, que asimismo se ha mostrado muy molesto con el Gobierno por no haber retirado las condecoraciones a Billy el Niño vía decreto.

"Sí, ayer me tocó un poco la fibra y hablé no sé si con el alma, con las entrañas o con las tripas", ha admitido el portavoz de Más País. "Me hierve un poco la sangre con esto, es que es impensable esta discusión en Francia, en Alemania o en Italia", ha sentenciado.