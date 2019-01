Íñigo Errejón revela qué le dijo Iglesias tras anunciarle que iría a las elecciones de Madrid con Carmena

"Se lo he comunicado a Pablo Iglesias en la lógica que se me encargó, la de sumar una mayoría para devolver a los madrileños sus instituciones": así destaca Íñigo Errejón cómo ha informado al líder de Podemos de que no concurrirá a las elecciones de mayo con las siglas de su formación sino con Más Madrid, de Manuela Carmena.

Sobre la reacción de Iglesias, Errejón explica que le ha dicho que iban a "seguir hablando". "No contemplo que Podemos me abra un expediente", declara el político a Antonio García Ferreras.

"Para mí, es imprescindible que todas las fuerzas progresivas se sientan cómodas y esto es una gran invitación. Cuento con que esté Podemos y espero que también Izquierda Unida y Equo", concluye.