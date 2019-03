ERC defiende el pacifismo de las protestas en Barcelona: "Gente con bufandas amarillas echaban de la concentración a los que tiraban contenedores"

"En contra de la presencia del Consejo de Ministros, a favor de la independencia o por la libertad de los presos, pero estas son protestas pacíficas delante de una reunión de alto nivel, como siempre sucede en cualquier parte del mundo", asegura Gerard Gómez desde la formación de Esquerra Republicana..

Además, ha explicado que él "nunca ha hablado de provocación", pero que considera que "la fecha escogida para el Consejo de Ministros no es baladí". "Un año después de unas elecciones impuestas por el 155, que se hicieron con el presidente de mi partido, Oriol Junqueras, en la cárcel, con una represión enorme y cuyo resultado con mayoría absoluta independentista no se ha dejado implementar", ha añadido el portavoz, aclarando que no le parece una buena fecha.

Gerar Gómez ha aclarado también que "la inmensa mayoría de la gente que está protestando lo está haciendo de una manera escrupulosamente pacífica"."He visto a gente con bufandas amarillas parando y echando de la concentración a los que lanzaban contenedores", ha añadido, al mismo tiempo que aclaraba que "Esquerra siempre ha estado por el pacifismo y la no violencia, sin matices".