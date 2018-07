"En España no hay democracia": todos los titulares que dejó la tensa entrevista a Willy Toledo en Al Rojo Vivo

Duro cara a cara entre Willy Toledo y la portavoz de Abogados Cristianos en ARV: "Ustedes hace 45 años me hubieran fusilado"

Willy Toledo y la portavoz de Abogados Cristianos, Polonia Castellano, se han enfrentado en directo en Al Rojo Vivo en un duro cara a cara en el que el actor les ha advertido: "Si no pago voy a la cárcel, no pienso darles a ustedes ni un céntimo. Ustedes hace 45 años me hubieran fusilado en la tapia de un cementerio". Por su parte, Castellano ha señalado que seguirán "acudiendo a la Justicia cada vez que se incite al odio".

Willy Toledo anuncia en ARV que no acudirá a la citación judicial

El actor Willy Toledo ha visitado Al Rojo Vivo y asegura que no acudirá a la citación judicial y a esa misma hora estará en una "manifestación del Coño Insumiso para exigir la derogación de los artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos": "Vienen las compañeras con un coño gigante, invito a la Asociación de Abogados Cristianos a que se pasen por allí".

El mensaje de Willy Toledo a la Asociación de Abogados Cristianos: "Las vírgenes también tienen coño"

Willy Toledo asegura que desconoce si le ampara la Constitución y que para él "la legalidad muchas veces puede ser ilegítima". Además apunta que a la Asociación de Abogados Cristianos "les ofende un coño": "Pues oye, muy bien".

Duro encontronazo entre Willy Toledo y Nativel Preciado: "Si hubiera vivido el franquismo sabría valorar esta democracia imperfecta"

La visita de Willy Toledo a Al Rojo Vivo ha arrancado en una acalorada discusión con Nativel Preciado en la mesa de debate. Toledo ha acusado a Preciado de trabajar en un diario falangista y la periodista no ha dudado en responder: "Yo no soy franquista, me ofende. Sabía que esto iba a acabar mal".

"Siempre ha sido una mujer del régimen": el ataque de Willy Toledo que olvida la lucha de Manuela Carmena por la democracia y la libertad

De nada le ha servido a Manuela Carmena, al menos para Willy Toledo, haber sobrevivido a la matanza de Atocha, haber defendido a los obreros y detenidos durante la dictadura franquista o haber recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos. "Manuela Carmena es una mujer del régimen y lo ha sido toda la vida, ha sido jueza del Tribunal Supremo con lo que eso supone", apunta el actor sobre la alcaldesa de Madrid.

La calidad democrática de España provoca un tenso debate entre Willy Toledo y Xavier Sardà: "En Cuba hay pena de muerte, coño"

Los tertulianos de ARV han debatido sobre la calidad de la democracia española. "Tenemos a políticos catalanes en prisión por poner en riesgo la integridad del territorio", ha criticado Willy Toledo. A ello también se han referido el periodista Xavier Sardà y el escritor Benjamín Prado, que ha apuntado: "En Cuba hay una dictadura. Aquí hay una democracia mejorable, hay separación de poderes".

Willy Toledo: "A mí por ser comunista no me dejan trabajar en esta democracia tan democrática"

El actor Willy Toledo asegura que "en la época franquista, si eras comunista y lo decías, no hacías películas" y asegura que este veto sigue actualmente: "He estado siete años vetado en este país por mis ideas políticas, cuando a mí antes me ofrecían 12 películas al año".