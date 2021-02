El corresponsal de 'El Mundo' en Moscú, Xavier Colás, ha relatado en 'Al Rojo Vivo' su experiencia de primera mano con la vacuna rusa Sputnik V: "Recibí la primera dosis el 21 de enero y, hasta la fecha, sin síntomas ni complicaciones, a pesar de todo lo que habían dicho de esta vacuna".

Colás recibirá el segundo pinchazo la semana que viene, el 10 de febrero, y el único inconveniente han sido los dolores en el brazo: "No he podido dormir sobre este lado".

El periodista acudió para inyectarse a un centro comercial, en concreto a la zona de restauración, donde el Gobierno ruso ha desplegado los puntos de vacunación para salvar el rechazo de los ciudadanos y su indolencia frente al suero: "No es el sitio donde te imaginas que te van a poner la vacuna. Fue una semana después de que Putin decretara la vacunación masiva: de pronto no hacía falta ni presentar unas pruebas de no haber tenido el COVID-19 ni prácticamente una póliza".

Una de las mayores controversias de esta vacuna era la limitación del consumo de bebidas alcohólicas, aunque Colás ha explicado que solo le pidieron que no bebiera durante los dos días siguientes a su pinchazo.

Al respecto de si Rusia será capaz de suministrar la Sputnik al resto de países, después de demostrar una eficacia cercana al 92% para evitar los contagios, Colás ha explicado que "la diplomacia de vacunas está funcionando muy bien en Latinoamérica". Ya hay 50 países que han solicitado la vacuna, 15 que lo aplican y solo uno en la Unión Europea: Hungría, gracias a la cercanía de Viktor Orbán con Vladimir Putin.