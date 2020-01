La lucha contra la violencia machista en todas sus formas es un ámbito de actuación que comparten la abogada Cristina Almeida y la nueva ministra de Igualdad. Irene Montero tiene por objetivo impulsar una ley de libertad sexual, que se sustente sobre la reforma del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual.

Además este ministerio, de nueva creación, pondrá el foco en la lucha contra las desigualdades y el machismo. En este sentido, Cristina Almeida le ha dado varios consejos a Irene Montero durante su primera entrevista como ministra. "Hay métodos que todavía no están implantados masivamente, como las órdenes de alejamiento. Esto hay que plantearlo y, sobre todo, trabajar en la educación de los hombres desde las escuelas".

Al respecto, la abogada también ha señalado que los asesinatos de las mujeres no vienen de "una violencia cruel, sino de una pérdida de posesión". "Los hombres se creen poseedores de las mujeres y eso lleva a la violencia cuando una mujer se marcha. Si ellos se quieren ir, no pasa nada; si lo haces tú, te persiguen hasta la muerte".

"Hay que luchar de manera definitiva contra la trata de seres humanos"

La prostitución será otro de los ámbitos de trabajo para el nuevo Gobierno. Para la ministra, es muy necesario "luchar de manera definitiva contra la trata de seres humanos, que afecta sobre todo a las mujeres y las niñas que son explotadas sexualmente".

Sin embargo, en esta lucha hay un marcado debate: ¿abolición o legalización de la prostitución? Irene Montero ha dejado claro que ella "es abolicionista", si bien ha señalado que muchas de sus "compañeras no lo son" y ha insistido en la necesidad de luchar contra la trata, "algo que le ha costado mucho a los gobiernos anteriores".

"No es una tarea sencilla, toca debate, mesura y prudencia para hacer las cosas de manera seria. He vivido muchos debates en este sentido y creo que, como ministra de Igualdad, me toca dar más hechos que palabras. No me sirve de nada que una persona se declare abolicionista, si no es capaz de crear un equipo de trabajo y una acción legislativa que permita luchar contra la trata", ha señalado Montero.

Tras estas declaraciones de la titular de Igualdad, Cristina Almeida se ha mostrado tajante, asegurando que ella es "abolicionista" y que "como feminista, no va a mover un dedo por intentar regular la prostitución". "El 90% de la prostitución es trata. Los que quieren regularlo y hablar de trabajo sexual son los dueños de los puticlub", ha sentenciado.