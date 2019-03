Eduardo Inda: "La denuncia de Aznar tiene las mismas posibilidades de prosperar que yo de ir a la luna"

AZNAR ACUDE A LA FISCALÍA TRAS CONOCER LA MULTA DE HACIENDA

Eduardo Inda, director de Ok Diario, analiza en Al Rojo Vivo las últimas declaraciones de Aguirre que pide la dimisión de Montoro por la filtración de los datos tributarios de Aznar. Inda aclara que "no fue Montoro" quien filtró la información y asegura que "Aguirre no está enfrentada a Rajoy por cuestión sucesoria".