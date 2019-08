El abogado Eduardo Chaperon, representante de 'Son Nuestros Hijos', una asociación defensora de la gestación subrogada intervienen en el programa después de que el Ministerio de Justicia haya pedido a la Fiscalía que investigue a las agencias que actúan de intermediarias.

Chaperon ha explicado que esto les podría parecer mal "si tuviera alguna consecuencia negativa de facto". El abogado ha asegurado que "esto no es más que una bomba de humo en un mes de agosto que parece que es electoral".

Así, ha recordado que el Ministerio de Justicia puede instar a la Fiscalía General del Estado "que investigue cuantas cuestiones considere oportunas", pero que su norma no se recoge en ningún punto. Asimismo, ha señalado que se trata de un acto nulo, que no es un acto prohibido y, por tanto, "no hay sanción y tampoco se prohíbe la intermediación".

"En caso de que el Gobierno de verdad esté interesado en que se defiendan los derechos de las mujeres gestantes, como hacemos desde nuestra asociación, lo que le pedimos es que aborde con serenidad y con sosiego el debate de la gestación subrogada", ha expresado Chaperon. También ha criticado al Gobierno por "crear estas alarmas falsas que no tienen ningún fondo y que lo único que pretenden es calentar la campaña electoral".

Además, el representante de 'Son Nuestros Hijos' ha insistido en que "hay una serie de familias y una serie de menores que no deberían estar en este juego partidista".

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado que los contratos de vientres de alquiler que se están suscribiendo "tienen condiciones inhumanas para las mujeres". Ante estas declaraciones, Chaperon ha querido recalcar el error que considera que es utilizar esa expresión, la de "vientres de alquiler", en vez de los términos legalmente correctos: gestación subrogada o gestación por subrogación o sustitución.

Ha recordado que estos son los empleados por el Tribunal Supremo, la Sociedad Española de Fertilidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la OMS. "No es bueno que una institución que viene a representar a todos los españoles utilice términos que son partidistas y que son vulgares", ha expresado.

En relación a las presuntas "condiciones inhumanas", Chaperon ha pedido a Delgado que primero abra el debate y después lo regule en España. "¿Qué mejor forma de tener una gestación subrogada ética y garantista que poniendo a las instituciones españolas a controlarlo?", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que en países como Estados Unidos, Australia, Portugal o Reino Unido, la gestación subrogada está regulada. "Me gustaría saber si la Ministra va a a ir a Canadá y le va a decir al Primer Ministro, Justin Trudeu, que su país está llevando a cabo unos contratos con las mujeres que las denigran", ha afirmado.

Sobre posibles abusos en los procesos de gestación subrogada, Chaperon ha defendido el código ético de su asociación, que asrgura es "muy garantista", tanto que recomiendan "con qué agencias no recomendamos colaborar y con cuáles sí". El representante de 'Son Nuestros Hijos' se ha preguntado si, ante la posibilidad de que se den abusos hay que responder "criminalizando, persiguiendo" la gestación subrogada como tal o regulándola para garantizar que no los haya.

"Es como si me dicen: 'Mire, es que hay veces que se dan situaciones de abuso laboral'. ¿Deberíamos prohibir por tanto el trabajo? ¿O deberíamos regularlo para evitar que se den estas situaciones?", ha expresado.