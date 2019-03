Durán: "Bárcenas no tiene otra alternativa que colaborar con la Justicia"

Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, ha visitado a Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real. "Estuve una hora con él porque me lo pidió. Lo visité en calidad de abogado llamado por el recluso", ha explicado Durán. El abogado trató con el extesorero del PP asuntos sobre el caso Gürtel.

Según el propio Durán, ambos se conocieron el pasado 14 de mayo. "No me puedo considerar amigo suyo, pero tampoco quiero ser su condenador". El abogado asegura que Bárcenas le ha contado y razonado el origen de su patrimonio, "y yo me lo he creído". Durán está convencido de que "se han cargado mucho las tintas sobre el señor Bárcenas en esta causa". El abogado insiste en que "en el caso Gürtel ha habido una sobreactuación judicial".

Miguel Durán explica que encontró a Bárcenas "muy resuelto" en prisión. Asegura que el extesorero estaba firme en sus convicciones y en sus propósitos. "Considera que está en la cárcel por razones de orden político. Bárcenas no tiene otra alternativa que colaborar con la Justicia.