Madrid, Vitoria y La Rioja han decretado la suspensión de las clases como medida preventiva frente al coronavirus. El exdirector de Asistencia Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, Daniel López-Acuña, advierte de que estas medidas "no pueden ni deben tomarse en solitario", sino que "hay que acompañarlas de las medidas necesarias para que los padres y madres puedan hacerse cargo de los hijos".

"Hay que visualizar cuál es el impacto que esto tiene en la vida cotidiana", ha alertado el especialista, que insiste en que "no puede hacerse solo el cierre de las escuelas".

"Entiendo que se haya querido tomar una medida, con buena intención, de reducir el contacto de personas en edad escolar", ha considerado López-Acuña, que no obstante ha recordado que "los niños no son las personas más afectadas ni con los que se ceba el virus".

"Hoy por hoy lo que tenemos que hacer es asegurar que blindamos a la población en riesgo, que es la población en edades avanzadas, con enfermedades crónicas", ha señalado.

Preguntado acerca de si la decisión de paralizar la actividad escolar puede suponer un riesgo precisamente para las personas mayores, cuando recaiga sobre ellas el cuidado de los nietos, el especialista ha reconocido que "ahí entramos en un círculo vicioso en el que de alguna manera, indirectamente, podemos elevar el riesgo de los abuelos o las personas mayores que cuiden niños".

No obstante, ha matizado que "esto supondría que hay niños que están infectados". "Si los niños no tienen ninguna infección, no va a haber ningún riesgo para una persona mayor".

Así, López-Acuña, que ha destacado que, en estos momentos, "no hay una transmisión comunitaria generalizada en España", ha considerado que "el tema crítico es evitar que quienes están infectados -con o sin síntomas- transmitan el virus a otras personas, especialmente a las personas mayores". Para ello, ha incidido, "hay que seguir extremando el estudio de los contactos de los casos detectados".

"Hay que mirar estas medidas no de forma efectista, sino de una manera efectiva, basada en la ciencia epidemiológica", ha concluido.