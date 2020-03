Daniel López-Acuña, exdirector de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS, cree que Sanidad hace lo correcto al no elevar la fase de contención del coronavirus a una fase de mitigación. A su juicio, "no hay ninguna razón epidemiológica" para ello.

"El éxito para controlar este problema en España hoy depende de una buena medida de contención, de una buena identificación de los contactos de los casos que están diagnosticados", ha explicado, incidiendo en que "no hay por qué extremar medidas que serían contraproducentes".

"No estamos en ningún momento en una situación donde la transmisión esté generalizada, como el caso de las cuatro provincias del norte de Italia", ha aclarado.

Ante el "miedo generalizado" al contagio, el profesor López-Acuña ha incidido en la importancia "no banalizar el problema pero no crear pánico". "En estos momentos no hay transmisión generalizada, no está el virus circulando por las calles, no hay necesidad alguna ni efectividad alguna en usar mascarillas", ha resumido.

"Ir con mascarilla por la calle es innecesario, ineficiente y absurdo"

En este sentido, ha insistido en que "no tiene ningún sentido" que la población general utilice mascarillas, indicadas solo "en personal sanitario que atiende a personas enfermas o para personas que están activamente enfermas para evitar que haya contagio".

"Lo peor que puede hacer es usar un bien que va a ser crítico e importante para el personal sanitario y las personas enfermas", ha agregado, en alusión al hecho de que se hayan agotado en muchos lugares. "Ir con la mascarilla por la calle es absolutamente innecesario, ineficiente y absurdo", ha zanjado.

"Lo importante es aislar muy bien a los casos identificados, rastrear a sus contactos, hacer las pruebas del caso y cuando es pertinente, hacer la cuarentena o el aislamiento", ha resumido el experto, que ha recordado las precauciones básicas: lavarse frecuentemente las manos, toser dentro del codo y evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios.