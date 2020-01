Continúa la polémica por la censura educativa que quiere imponer Vox en algunas comunidades a cambio de apoyar los presupuestos autonómicos. La formación de extrema derecha pretende que los padres puedan no permitir la asistencia de sus hijos a charlas y talleres con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en horario lectivo.

Una condición que desde Ciudadanos ya han rechazado. Ha sido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, el que ha asegurado que no aceptarán esta censura educativa a cambio de aprobar los presupuestos. "Si lo que quieren es desautorizar a los profesores, sacar a los alumnos de clase cuando se habla de seguridad vial, de deporte o de relaciones afectivo sexuales, no lo aceptaremos", ha asegurado.

Y es que, el líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha señalado que "las familias tienen la labor de educar y en los colegios hay que contar las cosas que suceden ahí fuera, nos gusten más o menos. Si no te gusta lo que se enseña en un colegio en concreto, puedes cambiarte a otro, incluso de modelo educativo", ha apuntado al respecto.

"Al PSOE le ha venido como anillo al dedo para polarizar con Vox sobre un asunto que no preocupaba"

Además, ha pedido a Vox que "no cree alarmas innecesarias" con "un elefante que no existe". "Si quieren hablar de presupuestos e inversiones, hablemos; pero que no mezclen churras con merinas e intenten levantar una cortina de humo para tapar cosas más graves", ha señalado durante su entrevista en Al Rojo Vivo, en la que también les ha instado a "impulsar una ley" si "lo que quieren es cambiar el sistema educativo".

También ha dejado un mensaje para el PSOE, sobre lo que considera "una polémica ficticia y creada artificialmente". El dirigente 'naranja' ha asegurado que "le ha venido como anillo al dedo" a los socialistas para entrar a "polarizar con Vox sobre un asunto que no preocupaba en la calle". "Somos la comunidad autónoma más libre de toda España porque garantizamos que las familias puedan decidir sobre la educación de sus hijos", ha señalado.

A este debate también ha entrado José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que ha afirmado que esto debe centrarse en "si los padres quieren que Pablo Iglesias, Irene Montero o el maestro de la mentira, que es Pedro Sánchez, sean quienes eduquen a sus hijos". Al respecto, Aguado se ha mostrado contundente: "Ningún líder político va a educar a nuestros hijos, tenemos unos excelentes profesores".