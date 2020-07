¿Cómo debemos actuar si no podemos disfrutar de una reserva vacacional si hay nuevas restricciones a la movilidad? El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, explica en 'Al Rojo Vivo' que en caso de que se decretara otro confinamiento para frenar la expansión del coronavirus, podremos recuperar el dinero.

Sánchez recuerda que el 31 de marzo se aprobó una norma que rezaba que en estos periodos quien no pudiera disfrutar de un paquete turístico o de cualquier servicio tendría derecho a recuperar el importe íntegro y tras la finalización del estado de alarma se retocó para hacerlo extensible a la nueva normalidad, de modo que si se aplica cualquier tipo de restricción a la movilidad "recuperaríamos todo el importe del servicio que no nos presten".

En caso de que el confinamiento nos pillara en mitad de las vacaciones, Sánchez apunta que lo lógico es que nos den un plazo de unas horas para regresar a casa y si encontramos un transporte alternativo lo haríamos así y recuperaríamos los días de alojamiento turístico que no hubiéramos podido disfrutar: "El hotel se va a ahorrar dinero porque no estará asumiendo la manutención y limpieza y ese periodo que no disfrutamos nos lo devuelven".

"El gran problema va a ser el transporte", señala Sánchez, que incide en que "si teníamos un vuelto para dentro de seis días y tenemos tenemos que buscar uno para dentro de unas horas, nos lo vamos a tener que pagar nosotros y va a ser mucho más complicado todo", aunque destaca que sí recuperaríamos parte del dinero.

También está la posibilidad de que nos confinen en el hotel, en tal caso Sánchez asegura que desde su organización entienden que las administraciones autónomas y estatal establecerían protocolos para que si hay usuarios que tengan que alargar su estancia en este motivo no tengan que pagar un plus por ello ni el hotel pierda dinero: "Son días que tiene que establecer la administración igual que si estuviéramos ingresados en un hospital, de alguna manera".

Devolución del dinero

Aunque la ley es clara, todavía hay gente que no ha recibido aún el dinero de los viajes que tenía contratados durante el estado de alarma: "Los que no son claros son los empresarios de algunos sectores como el aéreo, agencia de viajes, promoción de festivales", asegura Sánchez que critica que "parece que todavía no se han acabado de leer la ley que dice que nos tienen que devolver el dinero y no un bono, vale o como lo quieran llamar".

Sánchez destaca que esas alternativas no tienen ningún aliciente porque se trata del mismo importe previamente pagado lo dan en forma de vale para utilizarlo en el periodo de un año e invita a reclamar: "Hay que batallar, mucha gente va a acabar en tribunales".

El portavoz de Facua señala como "el gran problema" que el papel de las administraciones con competencias en protección al consumidor "están brillando por su ausencia" y pone de manifiesto que de las 17 Comunidades Autónomas, solo Baleares ha anunciado sanciones a las compañías aéreas.