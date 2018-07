El vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha señalado que los datos que facilitó sobre la tragedia en un primer momento eran los facilitados por la empresa y "la información de la que disponíamos en ese momento". Además, Villanueva ha querido desmentir la información revelada por 'El Mundo'. El diario publica un documento que demuestra que la empresa comunicó al Ayuntamiento una fiesta para "7.000 asistentes aproximadamente". "Se trata de una comunicación anterior a los datos oficiales que comunicó la empresa", se ha justificado Villanueva.

Por otra parte, el vicealcalde del Ayuntamiento ha negado un trato de favor al promotor del evento. "Nunca he tomado una decisión para favorecer al señor Miguel Ángel Flores. No es amigo personal mío, es tan sólo un conocido". Asimismo, Villanueva ha señalado que no es responsabilidad del Ayuntamiento controlar lo que sucede en el interior del recinto, sino que es responsabilidad de la empresa organizadora gestionar la seguridad y la organización en el interior.

En respuesta a las voces que piden su dimisión, Villanueva ha descartado cesar en su cargo puesto que "no he cometido ningún acto irregular, ni siquiera desde el punto de visto ético".