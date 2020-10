Luis Enjuanes, virólogo del CSIC, lleva 40 años trabajando con virus y 35 años investigando específicamente los coronavirus. A su juicio, la estrategia para frenar la pandemia este otoño pasa por aplicar "medidas muy fuertes de corta duración".

El objetivo, según ha explicado en Al Rojo Vivo, es "ponerle una barrera al virus" para que "no se pueda diseminar mucho ". Luego, "cuando los números estén bajos, menos de 100 casos por 100.000 habitantes", aconseja "ir levantando la mano, pero de una manera muy controlada".

En este sentido, el investigador defiende que "cualquier persona que se vuelva a incorporar al trabajo, colegios, institutos, universidades, fábricas... debe pasar por un test" del COVID-19. "Tiene que haber una operación muy controlada", ha insistido.

Asimismo, Enjuanes sugiere que, "por interés propio", las compañías que cuenten con los recursos económicos para ello vigilen "muy de cerca con los test, incluso semanalmente o cada dos semanas, a sus empleados". "Ese dinero se lo van a ahorrar luego si tiene que cerrar secciones de la fábrica", ha asegurado.

Críticas a la Comunidad de Madrid

El virólogo, que recientemente se mostraba muy crítico con la postura de la Comunidad de Madrid frente a las medidas de Sanidad -"lo de Madrid es casi de retraso mental", llegó a afirmar- insiste en que el comportamiento del Gobierno regional "no obedece a datos sanitarios, obedece a una estrategia política con toda claridad".

"Mientras ves que en algunas zonas son los propios políticos los que piden espontáneamente aumentar las medidas de seguridad, en otras zonas parece que se hacen un victimismo, que las están persiguiendo, y eso no es así", ha aseverado. "Hay que ver los datos, que son los que son", ha zanjado.

"No quieren que se tomen medidas que sean contundentes. Así nos ha ido", ha lamentado el experto, que asegura que "el binomio 'o sanidad o economía' no existe". "La economía irá bien cuando el estado sanitario de las comunidades esté bien. Mientras, no habrá lo uno ni lo otro", ha sentenciado.