Chacón: "Zaida Cantera merece la disculpa pública del ministro Morenés"

DEFIENDE SU ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO

La exministra de Defensa, Carme Chacón, ha subrayado que no tuvo que ver con el ascenso del acosador a Zaida Cantera: "Es una Junta la que determina la promoción por los años dentro del Ejército" y ha destacado que el propio Pedro Morenés ha rectificado después de que intentaran centrar en ella la atención. En este sentido, Chacón ha añadido que una mujer "no habla de oídas cuando se refiere al acoso" y que "Zaida Cantera ha sido muy valiente a pesar de las represalias sufridas". Asimismo, ha instado a que "casos repugnantes así se erradiquen porque la Fuerzas Armadas no quieren hombres indignos".