Chacón: "Me da miedo Podemos cuando dice no ser de izquierdas ni derechas"

La exministra Carme Chacón ha visitado el plató de 'Al Rojo Vivo' y ha valorado la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para el 27 de septiembre por parte de Artur Mas. Acerca del auge de Podmeos y de otras formaciones como Ciudadanos, Chacón ha insistido en que "siempre el Partido Socialista ha establecido puentes y ha querido dialogar".



Chacón ha destacado que "si hace dos cosas, el socialismo puede ganar las elecciones: tener valentía y seguridad. Valentía para no negar que el país necesita reformas y seguridad para no echar por la borda los logros de estos años de democracia".



En este sentido, Carme Chacón ha subrayado que "el PSOE quiere buscar Justicia frente a quienes buscan venganza", en referencia a Podemos. Asimismo, ha subrayado que tiene "todo el respeto por Podemos" y ha pedido que ellos lo tengan por los demás. No obstante, ha afirmado que tiene miedo ante Podemos cuando dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas.



Acerca de la formación de Pablo Iglesias, ha repasado lo que considera "tres límites infranqueables: las normas de convivencia dadas entre todos en la Constitución no se tocan, con la pertenencia a la Unión Europea y al Euro no se juega y la deuda se paga".