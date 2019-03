Celia Villalobos desvela quién es su presidente del Gobierno favorito... y no es de su partido

Celia Villalobos ha dado la noticia del día al anunciar que deja la política. "Llevo desde el año 1986 en el PP como diputada, ya son muchos años", destaca en Al Rojo Vivo.

Después de ser preguntada por Antonio García Ferreras sobre si ha pensado en alguien en especial al anunciarlo, Villalobos habla sobre cómo ha sido su relación con Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy.

"Fraga me demostró que no era tan fiera el león como lo pintan", recuerda la política, quien, además, destaca que ha sido "muy amiga de José María Aznar": "Le he apoyado a muerte para que fuera presidente". Villalobos afirma que "Mariano Rajoy ha sido el mejor presidente que ha tenido este país después de Felipe González".

"Llevo muchos años en este partido y he contribuido a centrar mucho al PP", declara Villalobos y recalca que se ha sentido "cómoda" aunque reconoce que también ha sufrido problemas: "He tenido algún que otro desgarrón pero la política es eso".

Por último, Antonio García Ferreras agradece a Celia Villalobos "haber dado la cara siempre en laSexta" aunque hayan tenido sus "discrepancias". En este vídeo puedes ver su despedida en Al Rojo Vivo.