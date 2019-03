Carmen Ayllón: "Queremos negociar con el banco algo justo que podamos afrontar"

Ibercaja ha decicido pedir la suspensión de la subasta de la vivienda de Carmen y Raúl, una vez conocidas las circunstancias por las que atraviesa la familia. Carmen y Raúl, sin recursos tras quedar en paro, tiene un hijo, Hugo de 3 años, enfermo de leucemia.



Carmen Ayllón ha confesado estar animada tras la decisión de la entidad bancaria. "Estamos muy contentos, con ganas de seguir peleando por algo justo que podamos afrontar".



Carmen confiesa que, cuando contó su problema al banco por teléfono, fue tratada con frialdad. "Me dijeron que el banco no era una ONG. Yo por respeto no puedo decir lo que contesté", ha explicado en 'Al Rojo Vivo'. "Yo tengo que estar con Hugo cada 15 días acudiendo al hospital. Nunca pensamos que la crisis podía hacernos tanto daño".



La madre de Hugo insiste en que la familia nunca se negó a pagar. "Siempre he dado la cara, nunca me he escondido ni he estado en paradero desconocido como han afirmado. Quiero sentarme con ellos y negociar algo justo, algo que nos permita levantar la cabeza y seguir viviendo dignamente".