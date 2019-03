Pedro Simón: "Ibercaja le dijo a la familia que el banco no era una ONG"

Carmen y Raúl no tienen recursos; su hijo Hugo, de 3 años de edad, tiene leucemia. Ibercaja subasta su hogar. Pedro Simón, periodista de 'El Mundo', ha sacado a la luz su historia. "La historia de Carmen y Raúl desmiente que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades".



Carmen y Raúl viven, con sus dos hijos, en un pequeño apartamento de 50 metros cuadrados en un barrio de Fuenlabrada. "Pagaron 14 millones de los 31 millones de pesetas que valía el piso". Simón cuenta que Raúl perdió su trabajo, y Carmen fue despedida tras quedarse embarazada. "La empresa le dijo que si no abortaba perdía su empleo".



Cuando el pequeño Hugo ingresa en el hospital, la familia recibe la demanda de ejecución hipotecaria de Ibercaja. "Ibercaja llega a conocer la situación de la familia y la enfermedad del pequeño. Su respuesta fue: el banco no es una ONG".



La familia subsiste con una prestación de desempleo, aunque Raúl ha encontrado hace poco un trabajo como camarero. "La situación de la familia es muy jodida. Carmen no puede coger ningún trabajo porque tiene que cuidar del pequeño Hugo", relata el periodista.