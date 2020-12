La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es partidaria de esperar para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si no hay acuerdo con los agentes sociales.

"Si no hay acuerdo con los agentes sociales a lo mejor nos dice que hay que tomarse un tiempo", ha dicho Calviño en 'ARV', remitiendo a la toma de decisión en un contexto en que esté "enfilada" la recuperación económica. Es decir, avanzado 2021.

Sin embargo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la subida de la que se habla es de "nueve euros" y que "no es entendible que eso no se pueda asumir por las empresas de este país".

Preguntada al respecto, Calviño ha insistido en que "no estamos hablando de que se permitan o no las empresas, sino de si debe o no el Gobierno imponer esta decisión sobre empresas que a lo mejor deciden si abren o no el año que viene".

Así, la vicepresidenta económica ha enfriado las expectativas en torno a una subida del SMI: "A nadie se le escapa que es muy distinto tomar una decisión de subida del SMI en un contexto de crecimiento económico que cuando las previsiones apuntan a una caída del PIB de dos dígitos".

Con respecto al estado de la economía, Calviño se ha mostrado prudente con respecto a las perspectivas del Gobierno, pero ha previsto que el cuarto trimestre cerrará con un incremento intertrimestral del PIB, lo que dará pie a una recuperación económica más solida en 2021.

CCOO responde: "Así no"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha respondido a la vicepresidenta Calviño justo el día en que se reúnen los agentes sociales con Trabajo: "Decir esto es tanto como otorgar derecho a veto a la CEOE. (...) El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas".

Calviño ha asegurado estar "100% de acuerdo" con Sordo en lo que respecta al impulso del diálogo social, pero ha recordado que el Gobierno tiene que actuar "con responsabilidad", y que hay que ver cuál es la decisión adecuada en el momento concreto.

"La prioridad tiene que ser proteger y acompañar a colectivos más afectados y ayudar a que se recupere cuanto antes el empleo perdido", ha dicho la vicepresidenta de Asuntos Económicos.

Trabajo defiende una subida de nueve euros

Desde la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno se está defendiendo con ahínco un alza del SMI al menos del 0,9%, lo mismo que se ha subido a las pensiones y los funcionarios, y que daría esta cifra de menos de diez euros más.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se mostró muy contundente en 'ARV' la semana pasada al respecto, asegurando que ella no subiría las retribuciones suelo en esta situación, sobre todo después de que hayan aumentado un 29% en los últimos dos años, ambos con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Díaz, por su parte, ha asegurado que hay un "debate abierto" en el seno del Ejecutivo, pero ha recordado que la medida ha de abordarse en la Mesa del Diálogo Social, con sindicatos y patronal, que será donde se tome una decisión.

El debate entre los socios sigue y también ha reaccionado el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, que en un tweet ha asegurado que "las empresas pueden asumir la subida del SMI y es bueno para la economía. El salario de funcionarios, gobierno, diputados y pensionistas subirá entre el 0,9 y 1,8%. También la clase trabajadora tiene ese derecho".

Sin acuerdo entre sindicatos y patronal

Trabajo, sindicatos y patronal se reúnen este lunes después de un primer encuentro la semana pasada en el que no hubo acuerdo con respecto a la subida. Los sindicatos defienden el alza de las retribuciones mínimas como una medida de impulsar la economía, pero la patronal está en contra y apuesta por la congelación ya que este no es el momento de incrementos salariales.

Los sindicatos, por su parte, defienden subidas de entre el 1% y el 5% y tampoco ven con buenos ojos el incremento del 0,9%, que consideran ínfimo.