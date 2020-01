A un día de que dé comienzo el debate de investidura, el voto de Junts per Catalunya a Sánchez será un 'no'. "Hubiéramos estado dispuestos a votar, no solo una abstención, sino un 'sí', si hubiéramos encontrado un PSOE que hubiera mostrado una voluntad real de solucionar políticamente el conflicto político entre Cataluña y España", ha asegurado la portavoz de la formación en el Congreso, Laura Borràs.

"El compromiso con nuestros electores era que no íbamos a dar nuestros votos a cambio de nada, y lo que ha ofrecido Pedro Sánchez es nada de nada", ha sentenciado en Al Rojo Vivo.

Borràs ha valorado el acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana y el PSOE como "suficientemente vago y amplio para que pueda significarlo todo o no pueda significar nada". "Debemos sentarnos y negociar en unos términos en los que no vayamos a sentarnos a tomar el té y hablar del tiempo, sino que vayamos a solucionar la situación que tenemos desde el 1 de octubre", ha reivindicado.

Asimismo, ha recalcado que a este pacto "se ha llegado por parte de dos partidos" pero "compromete a gobiernos". "Uno de esos gobiernos es de coalición en Cataluña y la parte mayoritaria de este gobierno de momento no ha participado en el establecimiento de esa mesa de negociación, no por falta de voluntad ni falta de ganas", ha afirmado.

Preguntada acerca de si Torra acudirá a esa mesa bilateral de diálogo, Borràs ha dicho que al no haberse concretado quién se sentará a la misma y "vista la falta de confianza manifiesta entre las partes", lo que hará el president de la Generalitat es llamar a Sánchez una vez deje de encontrarse en funciones para pedirle una reunión.

"Lo primero que hará el president Torra es llamarle, felicitarle y emplazarle a encontrarse para que ellos dos puedan dirimir las cuestiones que tienen entre manos y eventualmente hablar de esa mesa de negociación", ha señalado.

Tensión entre los socios del Govern

Por otra parte, Borràs a asegurado no darse por aludida ante el tuit de Gabriel Rufián en el que el portavoz parlamentario de ERC aseguraba que rechazar una mesa de diálogo con el PSOE "es tan absurdo como darle la Diputación de Barcelona al PSOE para que no la tenga ERC".

"Ni hemos rechazado ninguna mesa de diálogo ni hemos dado la Diputación al PSC para que no la tuviera ERC", ha rebatido la portavoz de Junts. "Claro que no hemos rechazado esa mesa de diálogo, queremos ver cómo se concreta para poder dialogar y negociar sobre aquello que es pertinente poder hacerlo, aquello en lo que hemos estado de acuerdo", ha agregado, en alusión a sus socios en el Govern de la Generalitat.