Blanca Estrella, presidenta de la asociación Clara Campoamor, considera desafortunado, el folleto que la Ertzainza reparte en las fiestas de Vitoria para evitar las violaciones. "Lo han hecho con buena voluntad, pero es como si todas las agresiones cayeran sobre nuestra espalda, como si de alguna manera nos echasen la culpa", critica.

Las recomendaciones que lanzan desde el organismo de seguridad van enfocadas exclusivamente a las mujeres, y las previenen de caminar solas por la noche o tener citas a ciegas. "Las mujeres somos las que no podemos andar por donde queremos, no podemos vestirnos como queremos y no podemos quedar con quien queramos", reprocha Estrella

¿Cómo debería ser un folleto para prevenir las agresiones sexistas?

Estrella explica, que si se quieren prevenir las agresiones machistas con folletos, estos tendría que dirigirse a los violadores: "Que diga: 'si violas te van a caer 15 años, y además la has secuestrado, otros 10 años más'... hacer ver las consecuencias de violar a una mujer, asesinar a una mujer o acosar a una mujer", indica la experta.

En definitiva, en vez de decirnos a las mujeres lo que tenemos que hacer para evitar una violación, que los violadores "sepan cuáles son las consecuencias de sus acciones".

Así, critica que el mensaje de los folletos es erróneo: "Nos ha costado muchos años de lucha para que ahora nos digan qué es lo que no podemos hacer porque si nos violan es porque hemos hecho algo que no deberíamos".

"Me niego como mujer a que me carguen el peso de que me violen y me niego a que tengamos a los violadores en la calle", sentencia Estrella, que hace un llamamiento a los poderes judiciales: "La Justicia tiene que ponerse con las mujeres y no darles la espalda".