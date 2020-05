La prórroga del estado de alarma no cuenta en esta ocasión con el apoyo de Compromís, que por primera vez votará en contra. El diputado de la formación valenciana, Joan Baldoví, que protagonizó un sonado desencuentro con la ministra María Jesús Montero por la financiación autonómica, ha aseverado en Al Rojo Vivo que "la salud no se paga con aire" y ha reprochado al Ejecutivo que no se atiendan sus reclamaciones.

"Si alguien ha apostado por un Gobierno como este hemos sido nosotros", ha asegurado Baldoví, cuya formación apoyó la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, el diputado ha criticado que el Ejecutivo pacte con otros partidos, como el PNV o Ciudadanos, pero no atienda su demanda de equiparar la financiación autonómica de la Comunidad Valenciana con la de otras regiones: "Estamos hablando de sanidad, de tener las mismas posibilidades", ha lamentado.

Preguntado por el desencuentro con la ministra de Hacienda por esta cuestión, Joan Baldoví le ha reprochado "que una ministra diga que yo me invento los problemas", cuando ella los "conoce perfectamente". En este sentido, el portavoz de Compromís se queja de que el Gobierno posponga la respuesta a esta reclamación "y mientras se puede pactar todo con otros partidos".

"El Gobierno tendría que pensarse muy bien por qué está perdiendo todos los aliados", apunta Baldoví

"La sanidad valenciana no se paga del aire", ha reiterado Baldoví. "Que tengamos menos médicos, menos enfermeras... no es una casualidad, es fruto justamente de esta infrafinanciación", ha argumentado. "Somos leales, pero la lealtad es una calle de ida y vuelta: no podemos ser siempre nosotros leales y que no haya ni un solo gesto por parte del Gobierno", ha sentenciado.

Baldoví, que no ha aclarado cuál hubiera sido el sentido de su voto si la prórroga hubiera dependido de este, ha aseverado que "la lealtad debe ser recíproca" y ha afeado al Gobierno su pacto con Cs frente al desacuerdo con ERC o su propia formación. "El Gobierno tendría que pensarse muy bien por qué está perdiendo todos los aliados que le hicieron estar dónde está y por qué se tiene que arrimar a otros aliados que en otros sitios no le dan el pan ni la sal", ha zanjado.

Sánchez pide a Baldoví que reconsidere su voto

Tras la intervención de Baldoví en el hemiciclo, en la que el diputado valenciano se ha mostrado muy duro con el Ejecutivo, Sánchez le ha pedido que reconsidere su voto, asegurando no entender su 'no' a la prórroga en el turno de réplica .

"No entiendo su posición, señor Baldoví", ha repetido varias veces el presidente del Gobierno. "Ahora, usted dice que pasa del 'sí' al 'no' porque el Gobierno aprueba un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, y lo hace porque no está del todo de acuerdo con los criterios de reparto", le ha reprochado.

"Es un mensaje negativo el que estamos trasladando", ha agregado Sánchez, que ha dicho a Baldoví que "merecería la pena que reconsiderara su posición".