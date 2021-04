La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado al socialista Ángel Gabilondo que dude de las cifras de mortalidad por COVID-19 en la región.

"Es curioso que el PSOE sepa los fallecidos que hay en Madrid y no los del resto del país", ha apuntado Ayuso, en una entrevista en 'Al Rojo Vivo'.

"Es un debate maravilloso en el que se ha metido el candidato socialista hablando de muertos y fallecidos, como si los de unos u otros pesaran más o menos y viniendo por parte de un Gobierno que todavía no ha hablado de las cifras reales de fallecidos en España", ha subrayado la candidata conservadora.

Ayuso ha asegurado que ella "nunca" ha utilizado los muertos, ya que ella ha tenido que tomar decisiones durante la crisis sanitaria. "Nunca me he puesto a hablar de algo así porque yo sí he gestionado una pandemia y no este hombre (Gabilondo). Sí he gestionado lo que es la vida y la muerte", ha dicho.

Así, ha acusado también al Gobierno, de forma soslayada, de permitir que la enfermedad entrara en el país a través de Barajas y la ha definido como "un tsunami que entró en nuestro país a través de un aeropuerto internacional".

Por otro lado, ha defendido su gestión durante las segunda y tercera olas, cuando, ha dicho, tuvieron una tasa de mortalidad inferior a la media española. "¿Me enorgullezco de ello? No. ¿Saco el debate? No. Han sido ellos. Que tengan un poco de pudor, ya no solo que no mientan, no metan a los muertos en campaña".

La candidata ha respondido así a una intervención de Gabilondo en la que, utilizando datos del Ministerio de Sanidad, ha señalado que, a fecha del viernes pasado, el porcentaje de fallecidos en Madrid era del 59% superior a la media nacional. La tasa de mortalidad, ha dicho el socialista, en Madrid es de 2.180 fallecidos por cada 100.000 habitantes, frente a los 1.620 de media nacional.