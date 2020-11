Inés Arrimadas ha explicado el Al Rojo Vivo el 'no' de Ciudadanos a los Presupuestos del Estado, y sobre por qué ha esperado hasta ahora para anunciar su postura cuando ya Bildu había anunciado que los apoyaría.

"¿Que se veía venir?", se ha preguntado Arrimadas: "No se", se ha contestado: "Pedro Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que nunca pactaría con Bildu", ha sostenido la líder de Ciudadanos.

En ese sentido, ha dicho que Podemos -que siempre ha defendido pactar con los grupos que apoyaron la investidura y dejar fuera a Ciudadanos- "al menos no han engañado": "Podemos no se presentó a las elecciones con voz compungida como Sánchez diciendo que no, no, nunca con Bildu".

A su juicio, Ciudadanos ha servido para "dejar claro que Sánchez ha elegido voluntariamente" a ERC y Bildu, "y eso la gente lo tiene que saber". "Yo he visto a una diputada de ERC diciendo 'me importa un pimiento la gobernabilidad de España'" y se ha referido también a las palabras de Otegi esta semana cuando dijo que "la independencia del País Vasco pasa por decir 'sí' a los presupuestos".

Arrimadas ha defendido, no obstante, la aportación de Ciudadanos a las Cuentas: "Si no hubiéramos hecho nosotros nuestro trabajo, los presupuestos serían peores", y ah reprochado a Sanchez que haya escuchado "a la parte más radical de su Gobierno en lugar de a la moderada".