Arrimadas, de Ciudadanos: "Nos da pena que el PP se centre en aplacar nuestra subida y no en luchar contra los problemas de la gente"

DEFIENDE QUE LOS INMIGRANTES IRREGULARES NO TENGAN ASISTENCIA "GLOBAL"

El PP ha cambiado de estrategia respecto a Ciudadanos y ha pasado de llamarles de forma despectiva "Naranjito" a tenderles la mano para futuros pactos. El partido de Albert Rivera no descarta la confluencia pero no sin exigencias, las mismas que marca a los demás partidos. Respecto al anuncio de Sanidad de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, la diputada Inés Arrimadas considera que "por humanidad" hay que atender a las personas en situación irregular, pero defiende que los inmigrantes no pueden tener la misma atención global que poseen "los nacionales".