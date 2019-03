Andrea Levy: "No he recibido ningún mensaje amenazante de Rita Barberá"

SUPUESTOS MENSAJES AMENAZANTES DE BARBERÁ A MIEMBROS DEL PP

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, explica en Al Rojo Vivo que no ha recibido mensajes amenazantes de Rita Barberá y dice, en referencia a sus palabras, que no se toma “como amenaza el ser joven”. Sin embargo, Cristina Pardo señala que Levy no está diciendo toda la verdad.