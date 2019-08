El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha defendido la gestión del Gobierno de la migración y ha afeado el tono de Unidas Podemos durante la comparecencia de Carmen Calvo en el Congreso para explicar la crisis del Open Arms.

"Por parte de la extrema derecha no me sorprende en absoluto el discurso del señor Abascal", ha afirmado, "sí me sorprende por parte de la portavoz de Unidas Podemos que se quiera comparar con Salvini a la vicepresidenta del Gobierno".

"Una vicepresidenta", ha recalcado, "con la que al parecer, dicen, quiere sentarse en el mismo Consejo de Ministros".

Para Gil, esta "no es la manera más adecuada de avanzar en la búsqueda de ese objetivo que dice el señor Iglesias". "No es serio y por parte de la ultraderecha me lo esperaba, por parte de Unidas Podemos, no tanto".

Asimismo, ha recalcado que en el hemiciclo el PSOE "recibió los golpes de todos, incluso de aquellos que dicen que quieren llegar a un acuerdo con nosotros para formar un gobierno de coalición". "Yo no sé si estos son los mimbres para un gobierno de coalición", ha concluido, "creemos que no y así lo hemos manifestado".