El catedrático de Inmunología por la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell, ha lamentado en Al Rojo Vivo que el escenario epidemiológico de España está creciendo nuevamente "a un ritmo desgraciadamente muy alto", y ha advertido: "De momento, la curva de subida se asemeja a la situación que estábamos viviendo de cara a las navidades pasadas". Para Corell, lo más importante es que este crecimiento "no se traslade a una presión hospitalaria", aunque ha llamado a la calma.

"Hay un ligero aumento de ingresos y de UCI, aunque no se han trasladado los datos de incidencia. Hay que cruzar los dedos y poner medidas para evitarlo", ha expuesto Corell, que ha recordado que ya existen fórmulas para reducir el nivel de contagios que en España "nunca han funcionado en condiciones". Por ejemplo, minimizar el impacto de los casos importados: "Tenemos países en nuestro entornos con incidencias mucho mayores, así que habría que intentar poner un control de PCR en fronteras".

En este sentido, ha insistido en que "el pasaporte COVID con vacuna no es suficiente", y que debemos asegurarnos de que "no nos entran casos positivos por distintas fronteras". No ha sido la única cuestión que ha puesto sobre la mesa: "Otra es animar a los ciudadanos a usar mascarillas en interiores. Cuanto mejor sea esa mascarilla, mejor". Aquí, Antonio García Ferreras ha preguntado a Corell por el uso obligatorio del pasaporte COVID en espacios interiores habiendo un alto nivel de vacunación en España.

Para el inmunólogo esta es "una duda razonable porque con tanta vacunación es muy difícil que nos sirva de algo este filtro", si bien "en lugares donde se dispare mucho la incidencia puede tener algun sentido". Así, cree que "en este momento, por la tasa de vacunación, no parece un filtro razonable", y ha añadido: "Necesitamos mejores filtros: mascarillas, control de casos y rastreo de contagios. Si nos vamos a reunir en Navidades, que la población se pueda hacer test de antígenos a precios razonables".

Finalmente, Corell ha tratado la cuestión de la dosis de refuerzo y de la vacunación de niños por debajo de los 12 años. Sobre el primer punto, cree que sí necesitan una tercera dosis las personas que se encuentren en grupos de riesgo: "Vulnerables, en residencias o con un sistema de defensas tocado". No obstante, cree que no es necesaria por el momento para el resto de la población: "Otra cuestión es que tampoco va a ser malo que nos la pongan". ¿Y sobre la vacunación a menores de 12? "Solo tiene una utilidad por el momento, detener la transmisión".