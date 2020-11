La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha criticado este miércoles en 'Al Rojo Vivo' la manera en que se desalojó ayer a más de 200 inmigrantes del puerto de Arguineguín sin ninguna alternativa habitacional: "No se puede echar a las personas así, no se puede tratar a las personas como las está tratando el Gobierno de España. No son mercancía, son personas humanas que salen de su país buscando un nuevo porvenir".

Bueno ha afirmado que están "desbordados" tanto en su municipio como en Canarias por la gestión del campamento de inmigrantes en el muelle de Arguineguín y ha acusado a los ministerios implicados en la gestión de los migrantes de falta de "sentido común"

"Necesito que nos ayuden. Gracias a los medios de comunicación esto se ha colocado en la agenda política del Consejo de Ministros, pero ahora necesitamos un paso más, que se tomen medidas serias y coordinadas con sentido común. Parece que no hay sentido común en ese Gobierno, por lo menos en los ministros afectados por la inmigración", ha dicho la responsable municipal.

En el puerto de Arguineguín se encuentran más de 2.000 migrantes esperando a la actuación gubernamental hacinados, sin recursos y sin lugar adonde ir.

La alcaldesa ha definido la situación como "intolerable": "Llevamos con este campamento de las vergüenzas desde el 20 de agosto para 400 personas, pero llevamos varias semanas que hemos rozado las 1.000 personas y llegando a día de hoy a 2.247 personas".

La polémica con la gestión del campamento aumentó ayer después de que la Policía permitiera la salida de más de 200 migrantes marroquíes del campamento, que se concentraron ante el edificio de la Delegación de Gobierno en Canarias y, de los cuales, 139 han sido realojados en un complejo de bungalós de Maspalomas por el Ministerio de Migraciones.

Existe preocupación en la población de Arguineguín, ha afirmado Bueno, que ha comparado también la situación actual con lo ocurrido con la crisis de los cayucos: "En 2006 tuvimos una crisis migratoria en Canarias con más de 36.000 personas y los canarios no lo notamos porque se coordinó de manera eficiente y eficaz. No entiendo por qué ahora no pasa esto".

"Necesitamos a alguien con cabeza que lidere esto, como en su día lo lideró el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y Teresa Fernández de la Vega", ha aseverado.