Albert Rivera: "Podemos y Pablo Iglesias no me dan miedo, me gusta competir"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha intervenido en 'Al Rojo Vivo' después de que las últimas encuestas reflejen un incremento en intención de voto a su partido. Sobre la situación en Cataluña, ha dicho que están "cansados de ver un Artur Mas que no gobierna" y ha añadido que cree "que no va a haber elecciones adelantadas en Cataluña" porque "a Artur Mas no le salen las cuentas y va a intentar marear la perdiz y alargar esta situación".



No obstante, Rivera se ha mostrado "sin duda" partidario de que se adelanten elecciones y ha destacado que "un Gobierno sin socio, porque ERC no aprueba los presupuestos, es un Gobierno muerto". En esta línea, ha subrayado que su partido se posiciona como "la primera fuerza no separatista" e intenta "liderar una alternativa hablando con todo el mundo para tener un Ejecutivo que quiera arrimar el hombro con el resto de España y Europa para salir de la crisis".



Ante los abucheos recibidos por Artur Mas, Rivera ha respondido que él ya le dijo que quienes le apoyaban le acabarían gritando y ha añadido que "uno no puede engañar a todo el mundo durante tanto tiempo y que un héroe se puede convertir en villano".



Acerca de Podemos y Pablo Iglesias, Albert Rivera ha explicado que no les teme y que le gusta competir. Además, considera que "el discurso de Pablo Iglesias evoluciona mucho, por no decir que cambia". Sobre Mariano Rajoy, Rivera ha mostrado su sorpresa por el hecho de que "no dé la cara en España y esté en Grecia" y ha advertido de que "ni Podemos, ni PP pueden engañar a la gente".