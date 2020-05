"Si tienes un documento con las firmas de los tres partidos que han intervenido en el acuerdo, eso es lo que vale". Así se ha pronunciado en Al Rojo Vivo Mertxe Aizpurua sobre el acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre la reforma laboral, después de que el PSOE eliminara en una nota aclaratoria la alusión a que su derogación sería "íntegra".

Para la portavoz de EH Bildu en el Congreso "el acuerdo es el que es", mientras que la aclaración, dice, es simplemente eso. "La aclaración me puede servir, claro que sí", ha indicado, argumentando que la derogación de la reforma laboral "no puede ser de un día a otro".

"El acuerdo se mantiene en lo que es, habrá que detallar en qué se concreta", ha indicado, agregando que la reforma laboral no se puede eliminar sin más porque "no podemos prescindir de la estructura jurídica que suponen las medidas que contiene". "No se pueden barrer de un día para otro, eso crearía una indefensión total de las trabajadores", ha insistido.

La diputada de Bildu asimismo ha confirmado que su formación estaba avisada de que el PSOE emitiría esa polémica nota aclaratoria anoche. "Fuimos advertidos un poquito antes y nos avisaron de que iba a haber esa nota aclaratoria", ha indicado Aizpurua, asegurando que no le dieron "mayor importancia".

En cuanto al rechazo manifestado por la patronal hacia el pacto, la diputada lo considera una buena señal: "Cuando la parte empresarial protesta, es señal de que estamos haciendo las cosas bien", ha aseverado.