Aguirre: "Los agentes no tenían nada mejor que hacer que perseguir a una sexagenaria"

Esperanza Aguirre ha intervenido por teléfono en 'Al Rojo Vivo' para aclarar el incidente ocurrido en la Gran Vía de Madrid con su vehículo. Al respecto, ha declarado que "es falso" que se diera a la fuga mientras los agentes le ponían la multa.

Sobre las palabras de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, expresando que la ley es igual para todos, Aguirre suscribe "al 100% sus palabras" y argumenta que "todos los agentes tienen presunción de veracidad".



Acerca de lo ocurrido, según ha afirmado la expresidenta del PP de Madrid, lo que más le molesta es que "parezca que está en contra de la Policía" ya ha argumentado que es "la persona que más apoya a la Policía y a las fuerzas de seguridad del Estado de España", algo que ha demostrado "a lo largo de 30 años en la vida política".



Aguirre ha recordado lo que pasó: "paré en un cajero porque se bajaba un pasajero de un taxi y pensé que me daba tiempo de sacar dinero, pero hice muy mal, fatal y pido disculpas. En un minuto que tardé el agente de Movilidad ya me había puesto la multa, no contento con ello me pide el carné de conducir y se lo doy. Cuando ya ha tomado los datos me pide que le dé la documentación del coche y todo ello en pleno carril bus de la plaza de Callao. Había seis agentes de Movilidad con todos los vehículos. Entonces pregunté si nos podíamos quitar de ahí y no les importaba nada".



En este sentido, la popular ha añadido que si llega a tener "la mala suerte de arrollar a un peatón o conducir borracha, Bolinaga (a su lado) sería un santo".



Preguntada sobre si le dio a la moto al arrancar su vehículo, Aguirre admite que sí "la rocé cuando me fui". "Me he tenido que comprar un coche de siete plazas para llevar a los nietos y es más largo de lo que estoy acostumbrada. Rozó a la moto y se calló", prosigue. Además, insiste en que "todos somos iguales ante la ley" pero no todos "somos iguales ante los medios de comunicación, como dice Joaquín Leguina".



Asimismo, Esperanza Aguirre interpeta que "los agentes no tenían nada mejor que hacer que perseguir a una sexagenaria" y admite que es cierto que dijo "o multita o bronquita", ya que al haber dado la documentación solicitada, "la bronquita sobra".