El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha anunciado en Al Rojo Vivo que convocará de nuevo "a los ministros" para celebrar una nueva reunión para acordar medidas con la finalidad de atajar la pandemia de coronavirus. "Me comprometo a no levantarme hasta que no haya un acuerdo, creo que es lo que tengo que hacer", ha señalado.

Ignacio Aguado ha comunicado que "la orden del Gobierno de España" para confinar Madrid capital y otras nueve ciudades "se va a cumplir": "Porsupuesto la Comunidad de Madrid no se va a declarar en rebeldía, no somos el Gobierno de Torra, todas las instrucciones del Gobierno de España se van a acatar".

"No solo soy partidario de cumplir las leyes, sino de intentar mejorarlas, ayer hubo 182 fallecidos por COVID, eso supone que cada día en España se está estrellando un avion cargado de pasajeros, creo que el mejor lugar para intentar hacer frente a esta pandemia y frenar este numero de fallecimientos elevados no son los tribunales", ha señalado.

Preguntado sobre la decisión de Díaz Ayuso para recurrir la orden de Sanidad, ha asegurado que prefiere "ir a una mesa a hablar". "La presidenta tiene la última palabra para decidir si quiere recurrir o no. La presidenta lo anunció y yo lo respeto. Ella sabe mi parecer y yo respeto su postura. Voy a insistir en sentarnos en una mesa", ha señalado, desmarcándose claramente de la postura de la popular.

"No tenemos 20 días"

"El mejor lugar para hacer frente a esta pandemia no son los tribunales, prefiero irme a una mesa politica, reunirme con el Gobierno, como hemos hecho y tratar de buscar acuerdos y coordinación. El que siga empeñado en que con sus propias competencias puede sesolver el problema se equivoca, tenemos que entendernos", ha remarcado.

Aguado ha asegurado que el recurso presentado y las medidas cautelares pueden tardar en llegar 10, 15 o 20 días" y ha mostrado su rechazo: "No tenemos 20 días". "No estamos para rifirrafes politicos y ya vamos tarde", ha zanjado.