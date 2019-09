Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha manifestado sentirse "decepcionada, incluso dolida" con forma de actuar que está teniendo el PSOE y ha añadido que cree que es "un sentimiento compartido por la mayoría de votantes progresistas.".

"A Ábalos no le gusta hablar de humillación, (como ha dicho Pablo Iglesias), así que hablemos de respeto. Es cierto que tiene que haber un acuerdo y que no podemos seguir con las instituciones paralizadas porque estamos solos desde hace mucho tiempo, pero para llegar a un acuerdo hay que tratar con respeto a los posibles socios que necesitan para gobernar", ha afirmado Colau.

En este sentido, la alcaldesa de Barcelona ha criticado que la presentación del programa del PSOE ha sido, en realidad, un "acto electoral". "Lo que estamos viendo en el PSOE es que no quieren coalición, no quieren acuerdo con Unidas Podemos porque lo que hacen es un desplante tras otro y una excusa tras otra", ha lamentado la alcaldesa de Barcelona, que, además, ha calificado de "inaudito" el hecho de que PSOE y Unidas Podemos hayan pasado el verano sin hablar. "Yo he hecho un pacto en Barcelona y, desde el primer minuto, nos pusimos a hablar con respeto", ha defendido.

Así Colau ha hecho una petición a Sánchez: "Le pediría algo tan básico como que en su partido traten a los demás como les gustaría que les tratasen a ellos". "Sánchez, y el PSOE en general, jamás aceptarían el trato que le están dando a Unidas Podemos. Y creo que eso es una falta de respeto, no solo a Unidas Podemos, sino a la ciudadanía que está cansada de este espectáculo y pide que se llegue a un acuerdo. Cualquier acuerdo debe basarse en el respeto, y ahora mismo ese respeto no se da", ha insistido.

La alcaldesa de Barcelona también ha hablado sobre la imputación a Aguirre y Cifuentes por el caso Púnica. "Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero el PP tiene que entender que haya una gran desconfianza respecto a estas imputaciones por las muchas informaciones que hay y por el larguísimo historial de condenas que tiene el partido", ha afirmado.