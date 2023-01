Que gobierne la lista más votada. Es una de las propuestas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este lunes de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo y que ha sido acogida con incredulidad por parte del PSOE, que la tacha de "broma" y se muestra convencido de que los 'populares' gobernarán con Vox allá donde puedan.

Precisamente, este lunes los socialistas han celebrado una reunión en Ferraz para coordinar la campaña y, a su llegada a la misma, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha pronunciado a este respecto. Ha sido en declaraciones a laSexta, cuando, preguntado sobre su opinión acerca de la propuesta de Feijóo, que el ministro simplemente ha respondido: "¿Pero, entonces Almeida dimite?". Un momento que puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas.

Aludía así a José Luis Martínez-Almeida, que logró hacerse con la alcaldía de Madrid en 2019 gracias a un acuerdo con Ciudadanos y Vox, pese a que en aquellos comicios la lista más votada fue la de Manuela Carmena. Preguntado al respecto este mismo lunes, Almeida ha admitido que de haber gobernado la lista más votada él hoy no sería alcalde, pero ha defendido la propuesta de Feijóo. "Yo en el 2019 no hubiera sido alcalde y esto no hubiera cambiado mi opinión", ha afirmado.