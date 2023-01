El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado en Cádiz un 'Plan de Calidad Institucional' para "mejorar la democracia y acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad". Un conjunto de 60 medidas para el ámbito legislativo, judicial y ejecutivo que según Feijóo "revitalizarían las instituciones" y a las que ya sabe que el PSOE va a decir que no.

"Lamentablemente sabemos la respuesta del 'sanchísmo' a estas propuestas: menosprecio, falsedad y descalificación que demuestran debilidad y dependencia de sus socios", ha avanzado el 'popular'. Al Gobierno le ha afeado que no haya enviado a ningún representante al acto: "En la mayoría de democracias, un acto como este que busca presentar una batería de medidas para la regeneración democrática contaría con la presencia del Gobierno", ha manifestado.

Este plan de regeneración integral incluye medidas como la de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos o propuestas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CPPJ) como que los candidatos al Tribunal Constitucional no puedan ser elegidos si han ocupado cargos políticos en los últimos cinco años. También plantea "recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de malversación y tipificar el delito de referéndum ilegal".

Feijóo asegura que el PP impulsará estas medidas "en los 100 primeros días de la próxima legislatura", y es que, dice, están convencidos en que los españoles les darán "su apoyo electoral para hacerlo".

Rechazo rotundo de la propuesta

La respuesta del PSOE no se ha hecho esperar y han dejado claro que no apoyarán esta propuesta de que gobierne la lista más votada en los municipios españoles. "No se lo cree ni él. Si tiene la posibilidad de sumar con Vox va a gobernar con ellos, no hace tanto que lo ha hecho", ha defendido la ministra portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una entrevista en 'RTVE'.

Recuerdan además que en Castilla y León, a pesar de que se les ofreció un acuerdo para evitar que Vox entrase en el Gobierno regional, el PP permitió que un partido que "niega la violencia machista entrara en las instituciones". "Puede decir misa, pero la realidad lo desmiente: cuando tiene la oportunidad se da la mano con la ultraderecha", ha subrayado Rodríguez.

En la misma línea se ha pronunciado Patxi López, portavoz del grupo parlamentario socialista, quien tilda de "broma" la propuesta de Feijóo: "Lo saca cada vez que está en riesgo que ellos gobiernen en algunos sitios. Y lo quieren siempre que la lista más votada sea el PP".

Además, fuentes del PSOE a laSexta enfatizan que son los electores los que deciden si quieren mayoría absoluta o pactos, por lo que afirman que "no hay que adulterar ningún resultado". Además, las mismas fuentes creen que Feijóo, si quiere respetar la lista mas votada, debería empezar "respetando la del PSOE que gano las elecciones en el 2019" y sosegando el discurso cuando hablan de "Gobierno ilegitimo".