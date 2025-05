Eloy Sanz, profesor de Ingeniería Energética, sobre el motivo del apagón: "Doy por hecho que ha habido varias causas simultáneas"

"Cualquiera de las causas de las que se está hablando no debería ser capaz de tirar todo el sistema", explica el investigador y profesor de Ingeniería Energética de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Eloy Sanz.

Eloy Sanz, investigador y profesor de Ingeniería Energética de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), explica en Al Rojo Vivo por qué se produjo el apagón del pasado lunes, 28 de abril, que dejó sin luz a casi toda España durante unas horas. Una semana después todavía continúa la investigación. Pedro Sánchezha asegurado que "llegará hasta el final en la causa del apagón" y reforzará el sistema.

"Todavía no sabemos la explicación de Red eléctrica, que es quien la tiene que dar, pero lo que está claro es que ha debido de haber varias causas simultáneas, porque si no cualquiera de las causas de las que se están hablando no debería ser capaz de tirar todo el sistema", explica el profesor.

Por otro lado, señala Sanz que lo que han estado viendo, por parte de expertos investigadores que siguen la red eléctrica al detalle, es que "incluso muchos minutos antes ya había algún problema con la oscilación de las frecuencias en la red; queda determinar qué era lo que estaba motivando esas oscilaciones y qué suma de causas son las que finalmente hicieron que todo se apague".

Tras enumerar las posibles causas, que podemos ver con detalle en este vídeo, el experto insiste y concluye en que fueron varias: "Doy por hecho que hubo varias causas simultáneas".